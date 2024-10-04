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Kilis'te Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Sürücü Ağır Yaralı

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Kilis'te meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü M.Ö., otomobil ile çarpışarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Kilis'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Av. Mehmet Yeşilçimen Caddesinde meydana geldi. İ.E. yönetimindeki 79 ABL 694 plakalı otomobil ile M.Ö. idaresindeki 79 AH 651 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.Ö. yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 ekiplerince Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada yaralanan M.Ö.'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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