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Kilis'te Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: İki Yaralı

Kilis'te Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: İki Yaralı
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Kilis'te meydana gelen trafik kazasında motosikletle otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kilis'te motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklette bulunan iki kişi yaralandı.

Kaza Şıh Mehmet Mahallesi çevreyolu üzerinde meydana geldi. N.G. idaresindeki 27 ARU 469 plakalı otomobil ile R.D. yönetimindeki 27 Z 9821 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü R.D. ve motosiklette yolcu olarak bulunan B.Y. sağlık ekiplerince Prof Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine gönderildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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