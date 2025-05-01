1 Mayıs'ta çıkan olaylarda 409 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs'ta sokaklar yine karıştı! İşte gözaltına alınanların sayısı
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın

Masaya vura vura söyledi! Özel'e çok sert "Kanal İstanbul" tepkisi
Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'in yardımına koştu

Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'e yardıma koştu
ABD'de Signal skandalına imza atan Mike Waltz görevinden ayrılıyor

Trump, en yakınındaki ismin üstünü çizdi

Kilis'te Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Kilis'te Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kilis'te kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammed Faruk K. (31) idaresindeki 79 AAK 149 plakalı motosiklet, seyir halindeyken kayarak kontrolden çıkıp devrildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.