Kilis'te Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Kilis'te motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Nezmettin Erbakan Caddesi'nde meydana geldi. B.S. idaresindeki 79 DD 285 plakalı motosiklet, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Ö.P. ve D.G.'ye çarptı. Meydana gelen kazada yaya Ö.P. ve D.G. ile motosiklet sürücüsü B.S. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KİLİS