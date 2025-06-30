Kilis'te Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Kilis'te Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'in Çaylak Mahallesi'nde meydana gelen kazada, motosiklet ve hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kilis'te motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çaylak Mahallesi Hasan Bey Hamamı Sokak'ta meydana geldi. Ü.K. idaresindeki 31 MA 2645 plakalı hafif ticari araç ile İ.B. yönetimindeki 27 AVS 214 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü İ.B. ile arkasındaki M.B., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen transferini canlı yayında duyurdular: Kesin olarak söylüyorum...

Osimhen transferini canlı yayında duyurdular: Galatasaray...
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti

Türk sporunun acı günü! Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grup kendi askerlerine saldırdı

Dünya bu olayı konuşuyor! İsrailliler, İsrail askerlerine saldırdı
Anlaşma tamam gibi! İşte Caner Erkin'in yeni takımı

Anlaşma tamam gibi! İşte Caner Erkin'in yeni takımı
Ünlü bebek bezi markası Türkiye pazarından çekildi

Ünlü bebek bezi markası üretimi durdurup Türkiye'den çekildi
Schengen vizesinde yeni dönem! Almanya itiraz hakkını kaldırıyor

Schengen vizesinde yeni dönem! İlk adım Almanya'dan geldi
Kız isteme tartışmasında tabancayla vurulan polis memuru hayatını kaybetti

Kız istemeye giden polis silahla vurularak öldürüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.