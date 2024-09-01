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Kilis'te motosiklet ile hafif ticari araç çarpışması: 2 yaralı

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Kilis'te meydana gelen kazada motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kilis'te motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kilis-Gaziantep çevre yolu üzeri Elbeyli Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, B.U. yönetimindeki 31 ALP 790 plakalı motosiklet, İ.H.P. idaresindeki 33 HS 893 plakalı hafif ticari araçla kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü B.U. ile motosiklette yolcu olarak bulunan O.D. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerince Kilis Prof. Dr. Alaaddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaralanan B.U.'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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