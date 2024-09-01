Kilis'te motosiklet ile hafif ticari araç çarpışması: 2 yaralı

Kilis'te motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kilis-Gaziantep çevre yolu üzeri Elbeyli Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, B.U. yönetimindeki 31 ALP 790 plakalı motosiklet, İ.H.P. idaresindeki 33 HS 893 plakalı hafif ticari araçla kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü B.U. ile motosiklette yolcu olarak bulunan O.D. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerince Kilis Prof. Dr. Alaaddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaralanan B.U.'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. - KİLİS