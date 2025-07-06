Kilis'te Motosiklet Çarpışması: 3 Yaralı

Kilis'te Motosiklet Çarpışması: 3 Yaralı
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Kilis'te iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kilis'te iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, A.K. idaresindeki 79 ABK 858 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen 79 AAY 886 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, sürücü A.K. ile arkasında yolcu olarak bulunan H.K. ve diğer motosikletteki bir kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kilis Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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