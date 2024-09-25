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Kilis'te Motosiklet Çarpışması: 2 Yaralı

Kilis'te Motosiklet Çarpışması: 2 Yaralı
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Kilis'te iki motosikletin çarpışması sonucu gerçekleşen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Kilis'te iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Av. Mehmet Yeşilçimen Caddesinde meydana geldi. M.S. yönetimindeki 79 AAP 554 plakalı motosiklet ile Ş.Y. idaresindeki 27 ATG 429 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan Ş.Y. ile M.S. olay yerine gelen 112 ekiplerince Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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