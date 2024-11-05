Üye Girişi
Haberler

Kilis'te KYK Yurtında Cinsel Taciz İddiası: 1 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'teki 750 kişilik KYK kız öğrenci yurdunda çalışan bir öğrenci, mutfak sorumlusunun cinsel tacizine uğradığını iddia etti. Gözaltına alınan zanlı M.K. tutuklandı. Olay sonrası öğrenciler protesto düzenledi.

Kilis'te 750 kişilik KYK kız öğrenci yurdunda part-time olarak çalışan öğrencinin cinsel tacize uğradığı iddiasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Olay, Kilis merkezde bulunan 750 kişilik KYK kız öğrenci yurdunda 1 Kasım'da meydana geldi. Yurdun mutfak bölümünde part-time olarak çalışan kız öğrenci, iddiaya göre asansör ile zemin kata indiğinde mutfak sorumlusunun cinsel tacizine uğradı. Olayın ardından kız öğrenci İ.Ö. bağırmaya başlayınca şüpheli M.K., "Bilerek yapmadım sadece elim değdi" diyerek kendini savundu. Bunun üzerine kız öğrenci yurdu terk etti.

Olayın ardından gözaltına alınan M.K. tutuklanırken yurdun bahçesinde toplanan öğrenciler olayı protesto etti. Öğrenciler, "Kilis uyuma kardeşine sahip çık" şeklinde sloganlar attı.

Olayın yaşandığı yurda gelen Kilis Valisi Tahir Şahin, slogan atan öğrencileri sakinleştirmeye çalışarak, "Ben sizin yanınızdayım, suçlular elbette cezasız kalmayacak. Hava çok soğuk, siz içeriye girin, hasta olacaksınız, sınavlarınıza çalışın. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Siz bana güvenin, olayın takipçisi olacağız" dedi.

Valilikten açıklama

Konuyla ilgili Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, "01.11.2024 günü Kilis 750 kişilik KYK Kız Yurdumuzun yemekhanesinde çalışan ve Kilis 7 Aralık Üniversitesinde öğrenci olan İ.Ö. isimli genç kızımız aynı yurtta görevli şüpheli M.K.'nın cinsel tacizine uğramıştır. Şüpheli 02.11.2024 günü adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu

Kurdelesini Erdoğan bizzat kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu

 Özgür Özel: Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı

"Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı"

 41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı

41 ili kapsayan seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
İntihar için balkona çıkan kadın, polisin iltifatını duyunca vazgeçti

İntihar için balkona çıkan kadın, polisin iltifatını duyunca vazgeçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis'ten geçti mi? Yeni Yargı Paketi maddeleri neler, denetimli serbestlik var mı? İrfan Alış neden öldü? İrfan Alış kimdir, kaç yaşındaydı? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 5 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! SON DAKİKA: ABD SEÇİMİNDE KİM ÖNDE? ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? MASTERCHEF KADAYIF DOLMASI TARİFİ | Kadayıf dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler? MASTERCHEF ISLAMA KÖFTE TARİFİ | Islama köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler? MASTERCHEF MUMBAR DOLMASI TARİFİ | Mumbar dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler? TÜPRAŞ HİSSELERİ DÜŞTÜ MÜ? Tüpraş hisseleri işleme kapatıldı mı? MASTERCHEF ETLİ EKMEK TARİFİ | Etli ekmek nasıl yapılır, malzemeleri neler? MASTERCHEF LOR DOLMASI TARİFİ | Lor dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler? Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Sınavı başvurusu ne zaman? ÖSYM başvuru ekranı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.