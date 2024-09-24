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Kilis'te Kontrolden Çıkan Otomobil Zeytin Ağaçlarını Biçti

Kilis'te Kontrolden Çıkan Otomobil Zeytin Ağaçlarını Biçti
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Kilis'te B.S. isimli sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil zeytin ağaçlarına çarparak hurdaya döndü. Sürücü kazadan burnu kanamadan kurtuldu.

Kilis'te kontrolden çıkan otomobil zeytin ağaçlarını biçti. Hurdaya dönen lüks araçtan burnu kanamadan çıkan sürücü, dakikalarca kazanın şokunu yaşadı.

Olay, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 H 2668 plakalı BMW marka otomobilin sürücüsü B.S. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarında zeytin ağaçlarının bulunduğu tarlaya uçan otomobil kullanılmaz hale geldi. Sürücü B.S. hurdaya dönen otomobilden burnu dahi kanamadan çıktı. Kazanın etkisiyle oturduğu yerden kalkamayan şoförü kardeşleri sakinleştirdi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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