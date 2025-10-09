Haberler

Kilis'te Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi, 2 Kişi Ağır Yaralandı

Kilis'te meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobilin refüje çarpması sonucu sürücü ve bir yolcu ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kilis'te kontrolden çıkan otomobilin refüje çarparak yan devrildiği kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şeyh Mansur Kavşağı'nda meydana geldi. M.E. idaresindeki 19 ACK 454 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak yan devrildi. Kazada sürücü M.E. ile araçta bulunan A.B. ağır yaralandı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yan devrilen araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KİLİS

