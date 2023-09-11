Kilis'te Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
Kilis İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahıs Öncüpınar Mahallesi'nde yakalandı. Şahıs tutuklanarak Kilis Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kilis'te jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar neticesinde 5607 Sayılı Yasa'nın 3/18. maddesine muhalefet suçundan aranan M.A., Öncüpınar Mahallesi'nde yakalandı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kilis Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KİLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa