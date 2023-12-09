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Kilis'te Kayıp Alzaymır Hastası Yaşlı Adam Ölü Bulundu

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Kilis'te 2 gündür kayıp olan alzaymır hastası yaşlı adam, kırsal alanda ölü bulundu. Hakkı Necioğlu'nun cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Kilis'te 2 gündür kayıp olan alzaymır hastası yaşlı adam, kırsal alanda ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre, ikamet ettiği evinden 2 gün önce ayrılan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Hakkı Necioğlu'nu (86) bulmak için ekipler arama çalışması başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu kayıp alzaymır hastası Necipoğlu, Şıhmehmet Mahallesi'ndeki kırsal alanda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hakkı Necioğlu'nun olay yerinde öldüğünü tespit edildi. Yaşlı adamın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kilis Ölüm Soruşturma 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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