Kilis'te Kayıp Alzaymır Hastası Yaşlı Adam Ölü Bulundu

Kilis'te 2 gündür kayıp olan alzaymır hastası yaşlı adam, kırsal alanda ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre, ikamet ettiği evinden 2 gün önce ayrılan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Hakkı Necioğlu'nu (86) bulmak için ekipler arama çalışması başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu kayıp alzaymır hastası Necipoğlu, Şıhmehmet Mahallesi'ndeki kırsal alanda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hakkı Necioğlu'nun olay yerinde öldüğünü tespit edildi. Yaşlı adamın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - KİLİS