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Kilis'te Kaybolan 25 Küçükbaş Hayvan Bulundu

Kilis'te Kaybolan 25 Küçükbaş Hayvan Bulundu
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Kilis'in Tahtalı Köyü'nde V.B. isimli vatandaş, kaybolan 25 adet küçükbaş hayvanı için başvuruda bulundu. Jandarma ekipleri, hayvanları eksiksiz ve sağlıklı bir şekilde bulmayı başardı.

Kilis ili Merkez ilçesi Tahtalı Köyü'nde ikamet eden V.B. isimli vatandaş, 25 adet küçükbaş hayvanının kaybolduğunu belirterek yetkililere başvuruda bulundu.

İhbarın ardından Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgede yapılan arama ve kontrol çalışmaları sonucunda kaybolan hayvanlar eksiksiz ve sağlıklı şekilde bulunarak sahibine teslim edildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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