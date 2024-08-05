Kilis'te Kaçakçılık ve Asayiş Operasyonunda 31 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Kilis'te yapılan kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 31 kişi hakkında adli işlem yapıldı, çok sayıda gümrük kaçağı ürün ve tarihi eser ele geçirildi.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye yönelik kent genelinde operasyon başlattı. Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 31 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 3 bin 576 paket gümrük kaçağı sigara, 35 paket elektronik sigara, 3 adet cep telefonu, 61 adet fişek, 55 litre kaçak içki, 62 litre sahte içki, 2 adet tabanca ve 5 adet tarihi eser ele geçirildi.

Gözaltına alınan 31 şüpheliye adli işlem yapıldı. - KİLİS