Kilis'te Kaçak Süt Ürünü Üretimine Baskın: 315 Bin TL Ceza

Güncelleme:
Kilis'te bir evin altında kaçak peynir ve yoğurt üretimi yapan işletmeye düzenlenen baskında toplam 315 bin 896 TL idari para cezası uygulandı ve faaliyeti durduruldu.

Kilis'te bir evin altında kaçak olarak peynir ve yoğurt üretimi yapıldığı tespit edilen adrese baskın düzenlendi. Teknik ve hijyenik şartlara uymadan üretim yapan işletmeye toplam 315 bin 896 TL idari para cezası uygulanırken, faaliyeti durduruldu.

Edinilen bilgiye göre, Ekrem Çetin Mahallesi Yüksek Sokak'ta bir evin altındaki garaj bölümünde kaçak süt ürünü üretimi yapıldığı belirlendi. Ekipler tarafından yapılan denetimde işletmenin teknik ve hijyenik şartlara uymadan üretim yaptığı ve işletme onay belgesi bulunmadığı tespit edildi. İşletme hakkında 5996 Sayılı Kanun'un 41/1-e maddesi uyarınca 105 bin 274 TL, 41/1-b maddesi uyarınca 210 bin 622 TL olmak üzere toplam 315 bin 896 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca işletmeye Faaliyeti Durdurma İdari Yaptırım Kararı düzenlenerek üretim tamamen durduruldu.

İşletme sahibi ile iş yerinin bulunduğu alanı kiraya veren mülk sahibi hakkında da Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
