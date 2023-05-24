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Kilis'te kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltı

Kilis'te kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Kilis'te Jandarma ekiplerince şüpheli bir araca yönelik operasyonda 4 bin 531 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi.

Kilis'te Jandarma ekiplerince şüpheli bir araca yönelik operasyonda 4 bin 531 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde. Gaziantep'ten Kilis e kaçak sigara getirileceği bilgisi alınması üzerine. Kilis İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Merkez İlçe Topdağı ve Uzunlu Köyü mülki sınırları içerisindeki yol üzerinde Yol kontrolünde durdurulan ve sürücülüğünü (M.D) isimli şahsın yaptığı otomobilde yapılan aramada, 4531 paket çeşitli markaya sahip bandrolsüz (gümrük kaçağı) sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli M.D. hakkında gerekli adli tahkikata başlanıldı. - KİLİS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kilis 3. Sayfa Haberler

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