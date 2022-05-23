Kilis'te kaçak kazı yapan bir kişi yakalandı - Haberler

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Kilis'te kaçak kazı yapan bir kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kilis'te kaçak kazı yapan bir kişi yakalandı

Kilis'in Musabeyli ilçesinde kaçak kazı yapan bir kişi yakalandı.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde kaçak kazı yapan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Musabeyli ilçesine bağlı Kolpınar köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine Musabeyli İlçe Jjandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından müşterek yapılan çalışmalar sonucunda, C.G. isimli şahıs muhtelif kazı malzemeleri ile birlikte yakalandı.. C.G'nin ev ve eklentilerinde yapılan adli aramada ise 1 adet 7.65 milimetre tabanca ve şarjörü ile 1 adet 12 kalibre ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçak Kazı, Kaçakçılık, Musabeyli, Kilis, 3. Sayfa, Haberler

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