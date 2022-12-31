Kilis'te kaçak içki operasyonu 3. Sayfa Haberleri Kilis'te jandarma ekipleri kaçak içki operasyonu düzenledi. Kilis'te jandarma ekipleri kaçak içki operasyonu düzenledi. Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Merkez İlçe Mehmet Şanlı Mahallesinde ikamet eden M.M.K. (40) isimli şahsın evinde kaçak alkol ürettiği ve satışını yaptığı bilgisi elde edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, 500 adet şişe kapağı, 77 adet etiket, 60 adet (300ml) viski şişesi, 27 litre el yapımı viski, 5 litre el yapımı rakı, 1 litre el yapımı votka, 3 litre saf alkol, 11 Adet içki yapımında kullanılan aroma ele geçirildi. M.M.K. gözaltına alınarak, Cumhuriyet Savcılığı tarafından sürdürülüyor. - KİLİS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Kilis 3. Sayfa Haberler

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