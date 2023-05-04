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Kilis'te kaçak akaryakıt operasyonunda 2 tutuklama

Kilis'te kaçak akaryakıt operasyonunda 2 tutuklama

3. Sayfa Haberleri

Kilis'te Jandarma tarafından tırlarda yaptığı operasyonda 14 bin 140 litre kaçak akaryakıt ele geçirirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Kilis'te Jandarma tarafından tırlarda yaptığı operasyonda 14 bin 140 litre kaçak akaryakıt ele geçirirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre Kilis İl Jandarma Komutanlığı, akaryakıt kaçakçılığı suçunu işledikleri değerlendirilen A.D. M.E.A. O.A. ve M.K isimli şüpheli şahıslar yapılan operasyonla 4 zanlı gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından A.D. M.E.A tutuklanırken O.A ve M.A.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarmadaki İşlemlerinin ardından, A.D. ve M.E.A isimli şüpheliler tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kilis 3. Sayfa Haberler

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