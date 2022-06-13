Kilis'te jandarmanın kuruluşunun 183. yıl dönümü etkinliği Jandarmanın Teşkilatı'nın kuruluşunun 183. yıl dönümü nedeniyle Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Jandarmanın Teşkilatı'nın kuruluşunun 183. yıl dönümü nedeniyle Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda Jandarma tanıtım standı açıldı. Protokol üyeleri jandarma standını gezdikten sonra şehitler anısına lokma dağıtıldı. Jandarma ve öğretmenlerden oluşan karma grubun müzik dinletisi gerçekleştirildi. Programa Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Sezgin ile davetliler ve vatandaşlar katıldı. İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, protokol üyeleriyle yakından ilgilendi. - KİLİS İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Cumhuriyet Meydanı Cumhuriyet Jandarma Kilis 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kilis'te jandarmanın kuruluşunun 183. yıl dönümü etkinliği - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.