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Kilis'te Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yılı kutlandı

Kilis'te Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yılı kutlandı

3. Sayfa Haberleri

Kilis'te Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kilis'te Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit tarafından çelenk bırakıldı. Meydanda açılan stantları gezen Albay Akşit, Sergilenen ekipmanlar hakkında bilgi aldı. Jandarma araç ve gereçlerini yakından inceleyen çocukları ise araçlara binerek eğlenceli zaman geçirdi. Jandarma köpekleri tarafından çeşitli gösteriler yapılırken çocukların ilgi odağı oldu.

Unutulmaz anı yaşatan Jandarma Ekipleri çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Meydanı Jandarma Albay Kilis 3. Sayfa Haberler

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