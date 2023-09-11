Kilis'te iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
Kilis'te yaşanan işyeri hırsızlık olayıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli yakalandı ve tutuklandı.
Kilis'te, iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yaşar Aktürk Mahallesi'nde yaşanan işyerinden hırsızlık olayıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.
Çalışmalar sonucunda şüpheli Y.Ç. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa