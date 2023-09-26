Kilis'te iş yerinde tartışma: Bir kişi tüfekle yaralandı
Kilis'te Hakverdi Mahallesi'nde bir kişi, iş yerinde tartıştığı kişiyi tüfekle yaraladı. Tartışma sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Kilis'te bir kişi, iş yerinde tartıştığı kişiyi tüfekle yaraladı.
Hakverdi Mahallesi Akçurun Caddesi'nde M.T, iddiaya göre A.B'ye ait işyerine gelerek hakaret etti. Çıkan tartışma sonucu A.B. tüfekle M.T'ye ateş açtı.
Ayağından yaralanan M.T, 112 Acil Sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince tüfekle beraber yakalanan A.B, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / 3. Sayfa