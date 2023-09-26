Kilis'te iş yerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Kilis'te Hakverdi Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada, M.T. adlı kişi av tüfeğiyle yaralandı. Olay sonrası A.B. adlı şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.