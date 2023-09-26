Kilis'te iş yerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Kilis'te Hakverdi Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada, M.T. adlı kişi av tüfeğiyle yaralandı. Olay sonrası A.B. adlı şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.
Kilis'te iş yerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
KİLİS - Kilis'te bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi av tüfeğiyle yaralandı.
Olay, Hakverdi Mahallesi Akçurun caddesinde bulunan A.B'ye ait iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.T, iş yerine gelerek A.B'ye ile tartıştı. Çıkan tartışmada A.B., M.T'ye av tüfeğiyle ateş açtı. Ayağından yaralanan M.T. 112 ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İş yerine gelen ekipler, tüfekle beraber yakalanan A.B'yi emniyete götürdü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa