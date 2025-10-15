Haberler

Kilis'te İş Yeri Kurşunlama Olayında 5 Şüpheli Yakalandı

Kilis'te İş Yeri Kurşunlama Olayında 5 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili olarak yapılan çalışmalarda, motosikletle gelen 2 kişi tarafından gerçekleştirilen saldırıya yardımcı olan toplam 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli süreçte 4 kişi tutuklandı.

Kilis'te meydana gelen iş yeri kurşunlanması olayıyla ilgili polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 5 şüpheli yakalandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmalarda, Tosyalı Mahallesi Ortaokul Caddesi'nde meydana gelen olayın motosikletle gelen 2 kişi tarafından gerçekleştirildiği, bu kişilerle bağlantılı olarak olaya yardım eden ve azmettiren şahısların da bulunduğu tespit edildi. Ekiplerce belirlenen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kabine toplanıyor! Eğitim süresinin kısaltılması dahil 4 konu var masada

Öğrencilerin hayatını değiştirecek teklif Erdoğan'ın masasına geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cenk ve İrfan Can neden kadro dışı kaldı! Sadettin Saran merak edilen soruyu yanıtladı

Merak edilen soruyu canlı yayında yanıtladı
Archie Brown sözleşmeyi feshetti

Sözleşmeyi feshetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.