Kilis'te İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti

Kilis'te çalıştığı inşaatın 2. katından düşen işçi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Ebulüle Mahallesi'ndeki okul inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın 2. katında çalışan yabancı uyruklu Abdulhadi Zedan (58) isimli işçi, dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten toprak zemine düştü. Zedan'ın düştüğünü gören diğer işçiler, durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Ağır yaralanan Zedan, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KİLİS