Kilis'te hırsızlık ve yağma suçlarından aranan 6 şüpheli yakalandı
Kilis Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının faillerini yakalamak için çalışma başlattı. Hindioğlu Mahallesi'nde gerçekleşen hırsızlık olayında 2 şüpheli tutuklandı. Diğer hırsızlık olaylarında ise 4 şüpheli adli mercilere sevk edildi.
Kilis'te hırsızlık ve yağma suçlarından aranan 6 şüpheli yakalandı.
Kilis Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik çalışma başlattı. 9 Ocak 2024 tarihinde Kilis Merkeze bağlı Hindioğlu Mahallesi üzerinde meydana gelen iş yerinde hırsızlık olayını gerçekleştiren B.K ve A.M. isimli şüpheliler yakalandı. Yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer yandan kent genelinde meydana gelen toplam 6 hırsızlık olayında 4 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi. - KİLİS