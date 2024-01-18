Kilis'te hırsızlık ve yağma suçlarından aranan 6 şüpheli yakalandı.

Kilis Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik çalışma başlattı. 9 Ocak 2024 tarihinde Kilis Merkeze bağlı Hindioğlu Mahallesi üzerinde meydana gelen iş yerinde hırsızlık olayını gerçekleştiren B.K ve A.M. isimli şüpheliler yakalandı. Yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer yandan kent genelinde meydana gelen toplam 6 hırsızlık olayında 4 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi. - KİLİS