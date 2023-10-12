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Kilis'te Hırsızlık Şüphelilerinden 2'si Tutuklandı

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3. Sayfa Haberleri

Kilis'te meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti için yapılan çalışmalarda 9 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından 2 şüpheli tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğünce kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 4-11 Ekim arasında yapılan çalışmalarda 10 hırsızlık olayına ilişkin 9 şüpheli yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Firari 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ele geçirilen 3 elektrikli motosiklet, 2 motosiklet ve çeşitli malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Kilis 3. Sayfa Haberler

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