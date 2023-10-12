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Kilis'te Hırsızlık Şüphelilerinden 2'si Tutuklandı

Kilis'te meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti için yapılan çalışmalarda 9 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından 2 şüpheli tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.