Kilis'te Hırsızlık Olayları Faili Yakalandı

Kilis'te Hırsızlık Olayları Faili Yakalandı
Kilis'te gerçekleştirilen dört hırsızlık olayı, polis tarafından yakalanan 35 suç kaydı bulunan S.M. isimli şüpheli tarafından gerçekleştirilmiştir. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kilis'te üçü iş yeri, biri ev olmak üzere toplam dört hırsızlık olayının faili, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan saha ve kamera çalışmaları sonucunda, 13-15 Ekim 2025 tarihleri arasında Ekrem Çetin ve Yavuz Sultan Selim mahallelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının, 35 suç kaydı bulunan S.M. isimli şüpheli tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Ekiplerin yürüttüğü operasyonla yakalanan S.M., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
