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Kilis'te Hapis Cezası Olan 3 Şahıs Jandarma Tarafından Tutuklandı

Kilis'te Hapis Cezası Olan 3 Şahıs Jandarma Tarafından Tutuklandı
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Kilis'te hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı. Şahıslar adliyeye sevk edilerek cezaevine gönderildi.

Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandıktan sonra tutuklandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar kapsamında bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.A., H.Ş. ve M.K. isimli şahıslar yakalandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KİLİS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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