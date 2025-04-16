Kilis'te Hapis Cezası Olan 3 Şahıs Jandarma Tarafından Tutuklandı
Kilis'te hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı. Şahıslar adliyeye sevk edilerek cezaevine gönderildi.
Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandıktan sonra tutuklandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar kapsamında bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.A., H.Ş. ve M.K. isimli şahıslar yakalandı
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KİLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa