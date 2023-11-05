Kilis'te hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kilis'te hakkında 4 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, cezaevine teslim edildi.

Kilis'te hakkında 4 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Öncüpınar Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri devriye esnasında durumundan şüphelendiği durdurdu.

Şüphelinin Genel Bilgi Tarama'sında, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve ya sağlama" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

A.K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.