Kilis'te hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı çalışmalar sonucunda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. ve A.Ö. isimli hükümlüler Akpınar Mahallesi'nde yakalandı. Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kilis Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kilis'te haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan hakkında 2 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.A. ile 2 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.Ö. Akpınar Mahallesi'nde yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından Kilis Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa