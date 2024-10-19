Kilis'te Düzensiz Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Organizatör Tutuklandı
Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 4 düzensiz göçmen için organizatörlük yapan 5 kişi tutuklandı. Yapılan operasyon sonucunda yakalanan göçmenler, ülkelerine geri gönderildi.
Kilis'te 5 düzensiz göçmenin Suriye'den Türkiye'ye geçmesine organizatörlük yapan 5 şahıs tutuklandı.
Kilis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis-Gaziantep çevre yolu üzerinde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada Suriye uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalanırken olayın organizatörlüğünü yapan 5 şahıs gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen 5 organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Suriye uyruklu 4 düzensiz ise yapılan işlemlerinin ardından gönüllü geri dönüş kapsamında ülkelerine gönderildi - KİLİS
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