Kilis'te düğünde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu 4 kişi yaralandı

Kilis'te düğünde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu saçma isabet eden biri bebek 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Namık Ünler Paşa Mahallesi Cahit Ulutaş Caddesi'nde düğünde çeyiz alma öncesi düzenlenen eğlence sırasında bir kişi pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, düğünde bulunan Z.F. ve kucağındaki bebeği B.M.F. ile H.G. ve İ.F.G'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken, polis ateş eden şahsın tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. - KİLİS