Kilis'te düğün eğlencesinde bebek saçma isabeti sonucu hayatını kaybetti

Kilis'te düğün öncesi eğlencede pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu saçma isabet eden bebek hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.

Kilis'te düğün öncesi eğlencede pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu saçma isabet eden bebek hayatını kaybetti.

Namık Ünler Paşa Mahallesi Cahit Ulutaş Caddesi'nde dün çeyiz alma öncesi düzenlenen düğün eğlencesinde A.K'nin pompalı tüfekle havaya ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği B.M.F. bebek sevk edildiği Gaziantep'teki hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar Z.F, H.G. ve İ.F.G'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan A.K. emniyete götürüldü.

Namık Ünler Paşa Mahallesi Cahit Ulutaş Caddesi'nde dün çeyiz alma öncesi düzenlenen düğün eğlencesinde A.K. pompalı tüfekle havaya ateş açmış, tüfekten çıkan saçmalar düğünde bulunan Z.F. (31) ve kucağında bulunan bebeği B.M.F. ile H.G. (11) ve İ.F.G'ye (5) isabet etmişti.