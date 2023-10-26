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Kilis'te Dolandırıcılık Suçundan Aranan Zanlı Yakalandı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yol kontrol noktasında, dolandırıcılık suçundan aranan bir zanlı yakalandı. Zanlı, adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.