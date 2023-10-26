Kilis'te Dolandırıcılık Suçundan Aranan Zanlı Yakalandı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri
Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yol kontrol noktasında, dolandırıcılık suçundan aranan bir zanlı yakalandı. Zanlı, adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kilis'te dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli tutuklandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığınca Elbeyli İlçesi Çobanbey yol kontrol noktasında, banka veya kredi kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan hakkında yakalama kararı bulunan F.Ö. yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa