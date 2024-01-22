Kilis'te Dijital Kumar Operasyonu: 3 Makine Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir evde düzenlenen operasyonda, 3 dijital kumar makinesi ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Kilis'te jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, 3 dijital kumar makinesi ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezinde bir evde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Adrese düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli şahıs yakalandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezindeki bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Gerçekleştirilen operasyonda, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 15 adet 9 mm tabanca fişeği, 65 adet 7.62 mm tabanca fişeği, 1 adet pompalı av tüfeği, 29 adet av tüfeği fişeği, 3 adet dijital kumar makinesi, 50 kilogram kaçak çay ele geçirildi.
Olayla ilgili S. T. ve M.T. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - KİLİS