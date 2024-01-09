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Kilis'te DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Operasyon: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kilis'te DEAŞ silahlı terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun amacı, DEAŞ'ın ülkede eylem ve faaliyetlerini engellemek ve deşifre etmektir.

Kilis'te DEAŞ silahlı terör örgütlerine yönelik 2 ilde 4 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda DEAŞ silahlı terör örgütlerinin ülkede eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, deşifre edilmesine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 1 şüpheli tutuklandı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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