Kilis'te DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Kilis'te DEAŞ silahlı terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli tutuklandı.
Kilis'te DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
KİLİS - Kilis'te DEAŞ silahlı terör örgütlerine yönelik 2 ilde 4 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda DEAŞ silahlı terör örgütlerinin ülkede eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, deşifre edilmesine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tutuklandı.