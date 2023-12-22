Kilis'te çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan hüküm giyen zanlı yakalandı
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan hakkında 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan S.S isimli zanlı yakalandı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kilis'te "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan zanlıların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçundan hakkında 14 yıl, 2 ay hapis cezası bulunan S.S yakalandı.
Yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KİLİS