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Kilis'te çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan hüküm giyen zanlı yakalandı

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Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan hakkında 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan S.S isimli zanlı yakalandı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kilis'te "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan zanlıların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçundan hakkında 14 yıl, 2 ay hapis cezası bulunan S.S yakalandı.

Yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kilis Güvenlik Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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