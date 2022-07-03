Kilis'te çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü - Haberler

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Kilis'te çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kilis'te çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü

Kilis'in Polateli ilçesinde meşelik alanda elektrik kontağından çıkan yangın Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.

Kilis'in Polateli ilçesinde meşelik alanda elektrik kontağından çıkan yangın Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Polateli ilçesine bağlı Eylen köyü kırsalında meşelik alanda elektrik tellerinden çıkan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Anında Kilis İtfaiye Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede yangın kontrol altına alındı. 2 dönümlük meşelik alanın zarar gördüğü öğrenildi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Orman İşletme Müdürlüğü İtfaiye Kilis 3. Sayfa Haberler

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