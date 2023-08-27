Kilis'te Osman Gazi Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Suriye uyruklu bir kişi hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli ise polis tarafından yakalandı.

Kilis'te çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Osman Gazi Mahallesi Ali Metin Demirtekin Caddesi'nde dün Suriye uyruklu A.C. ile K.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan A.C. kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince şüpheli K.T. yakalandı.

Osman Gazi Mahallesi Ali Metin Demirtekin Caddesi'nde dün Suriye uyruklu A.C. (21) ile K.T. (18) arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada şüpheli K.T, bıçakla A.C'yi yaralamıştı.