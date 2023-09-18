Kilis'te 'çeyiz alma' eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu bir bebek öldü

Kilis'te düzenlenen 'çeyiz alma' eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu 7 aylık bir bebek hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İki şüpheliden biri tutuklandı.

KİLİS'te, 'çeyiz alma' eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş açıp 7 aylık Bayram Mert Filik'in ölümüyle 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden R.A. (16) adlı erkek şüpheli tutuklandı.

Namık Ünler Paşa Mahallesi Cahit Ulutaş Caddesi'nde, cumartesi günü, 'çeyiz alma' nedeniyle düzenlenen eğlence sırasında pompalı tüfekle havaya ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmalar alandaki Zeliha Filik (31) ile yanında bebek arabasında uyuyan 7 aylık Bayram Mert Filik, Hatice Geyyaz (11) ve kuzeni İkra Fatma Geyyaz'a (5) isabet etti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Bayram Mert bebek, kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturmada tüfeği ateşlediği öne sürülen Ahmet K. gözaltına alındı. Ahmet K., sorgusunda tüfeği ateşleyen kişinin kendisi değil R.A. olduğunu söyledi. R.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan R.A. da suçlamaları reddetti. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, R.A. ise nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Öte yandan olayda yaralanan Bayram Mert bebeğin annesi ile iki kuzenin hastanedeki tedavisi sürüyor. (DHA)