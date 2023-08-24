Kilis'te Boşanma Aşamasındaki Kişi Akrabaları Tarafından Silah ve Sopayla Yaralandı

Kilis'te boşanma aşamasındaki bir kişi, eşinin akrabaları tarafından silah ve sopayla saldırıya uğradı. Yaralanan kişi tedavi altına alındı ve hayati tehlikesi bulunuyor. Polis ekipleri olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.