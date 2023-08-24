Kilis'te Boşanma Aşamasındaki Kişi Akrabaları Tarafından Silah ve Sopayla Yaralandı
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Kilis'te boşanma aşamasındaki bir kişi, eşinin akrabaları tarafından silah ve sopayla saldırıya uğradı. Yaralanan kişi tedavi altına alındı ve hayati tehlikesi bulunuyor. Polis ekipleri olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kilis'te boşanma aşamasındaki eşinin akrabaları tarafından silah ve sopayla yaralanan kişi, tedavi altına alındı.
Kazım Karabekir Mahallesi'nde A.Ş. boşanma aşamasındaki eşi T.Ş'nin kardeşi A.B. ve yeğenleri A.M. ile M.A.M. tarafından darp ve ateşli silahla yaralandı.
Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırılan A.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekiplerince 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - 3. Sayfa