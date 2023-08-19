Kilis'te Boş Araziye Ceset Bulundu

KİLİS'te boş arazide, Hatice Kılıçkesmez'in (92) cesedi bulundu.

Akşam saatlerinde Oylum Mahallesi'nde yerde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Yapılan incelemede cesedin Hatic Kılıçkesmez'e ait olduğu belirlendi. Kılıçkesmez'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)