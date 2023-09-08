Kilis'te Bir Otomobilin Galeriden Çalınması Güvenlik Kamerasınca Kaydedildi

Kilis'te bir otomobilin galeriden çalındığı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şüphelinin diğer araçlara ait anahtarları ve iş yerinin güvenlik kamerası kayıt cihazını da çaldığı belirlendi.