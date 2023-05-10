Kilis'te bir haftada aranması bulunan 10 şahıs yakalandı
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Kilis'te polis yürüttüğü çalışmalarda bir hafta içerisinde farklı suçlardan aranan 10 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
Kilis'te polis yürüttüğü çalışmalarda bir hafta içerisinde farklı suçlardan aranan 10 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce aranması olan şahısların yakalanmalarına yönelik 1-8 Nisan tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda aranması bulunan 10 şahıs yakalandı. Şahıslardan 2'sinin 2-18 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan 10 kişiden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - KİLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa