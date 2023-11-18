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Kilis'te Baz İstasyonundan Akü Çalma Olayında Bir Şüpheli Tutuklandı

Kilis'te bir şirkete ait baz istasyonundan akü çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Şüphelilerden biri tutuklandı ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.