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Kilis'te başarılı polisler ödüllün derildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kilis'te başarılı polisler ödüllün derildi

10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle Emniyet Müdürlüğü kadrosunda farklı birimlerde görevli başarılı personeller, düzenlenen törenle Kilis İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt tarafından hediye takdim edilerek ödüllendirildi.

KİLİS (İHA) - 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle Emniyet Müdürlüğü kadrosunda farklı birimlerde görevli başarılı personeller, düzenlenen törenle Kilis İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt tarafından hediye takdim edilerek ödüllendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü brifing salonunda düzenlenen ödül törenine, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ile birlikte Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli rütbeli personeller ile ödüllendirilen polis memurları katıldı. Tüm personelin görevlerini en iyi şekilde yaptıklarını ifade eden Emniyet Müdürü Kurt, "Devletin bekası, milletimizin huzuru, güvenliği, toplumun birlik ve beraberliğinin muhafazası için, mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca hizmet eden, şuan burada ve ülkenin her yerinde olan teşkilat mensuplarımızın 10 Nisan Polis Haftasını kutluyorum" dedi. - KİLİS

Kilis'te başarılı polisler ödüllün derildi

Kilis'te başarılı polisler ödüllün derildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Ahmet Kurt, Polis, Kilis, 3. Sayfa, Haberler

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